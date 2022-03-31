本土疫情多點爆炸，醫師沈政男分析說，基隆與雙北出現多起感染源不明案例，有到處小開花的現象，恐是境外移入個案在社區造成的多點滲漏，而不是一個超大隱形傳播鏈在各地冒出頭來，面對這樣的狀況，應先釐清是怎麼滲漏的。

沈政男昨在臉書發文說，對於基隆與雙北的不明感染源案例，如果你的理論是這些案例背後有共同傳播鏈，那麼染疫黑數當然會大到讓人心驚，但問題是現有的基因定序已說明，至少有好幾條 Omicron的亞變種「BA.2」的傳播鏈在進行。這意味著基隆與雙北的案例其實是境外案在社區造成的多點滲漏，到處小開花，而非屬同個感染源。

沈政男也提出證據說，新北的不明感染源案例，周遭接觸者陽性數目都不多，代表社區傳播並不久，即使是中和社區群聚，也局限於鄰近住戶。

沈政男指出，現在必須釐清的是，這些多點滲漏是因為BA.2的傳染力超強，還是因為少數潛伏期超長的案例，在檢疫10天後進入社區造成的滲漏？要區別兩者並不容易，且就算分出來，現在也很難加嚴了；而台北多點不明感染源案例的狀況恐怕也是類似的，是境外移入在社區造成多點滲漏，而不是一個超大隱形傳播鏈在各地冒出頭來。

沈政男透露，現在最該擔心的是，若社區防疫手段沒有要加嚴，比如內用與群聚規範都沒有調整，那麼即使這波疫情靠著疫調或普篩達到清零，接下來還是會有類似群聚發生。而這波疫情若無法遏制，社區警戒也沒有升級，那麼新增案例就會持續上升。

沈政男也說，這兩天又有人出來喊說「疫調沒必要、不可能」，實在是謬論，須知這幾天是疫調關鍵期，如果可以把新增數目壓制下來，代表疫調有效，如果仍是持續上升，一旦超過了疫調量能，那麼距離失控就不遠了。