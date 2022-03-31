和碩聯合科技前副總裁蔡進國5天前至三峽滿月圓登山失聯，經74小時搜救，昨(30日)上午救難人員終於在雙溪山陡峭山壁上尋獲蔡進國，但已不幸身亡。對此憾事，和碩表示，對於蔡進國先生意外離世，深感遺憾不捨，也對其家人表達深切哀悼之意。

蔡進國前往滿月圓登山卻失蹤，警消搜尋後昨天終於找到，不幸的是只找到遺體、明顯死亡多時。警消研判，蔡男未按原路線走登山步道，是突然右轉進入人跡罕至的雙溪山，疑是路線不熟迷失方向，加上未攜帶登山裝備，不幸跌落溪谷喪命。

據了解，蔡進國失聯前，曾向家人表示要從滿月圓的天德巷走北三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，但經調閱監視器，發現他未走原訂路線，是突然右轉天德巷無極山莊旁的石階步道，往雙溪山方向前進。昨天搜救人員在距離無極山莊1公里處、山徑下方約50公尺的山壁上尋獲蔡男，身上無明顯外傷。

另外，據《中國時報》今(31日)報導，熟悉雙溪山的山友表示，滿月圓登山步道基本上不具難度，適合一般民眾，但雙溪山卻是人跡罕至，叉路多又路徑不清，難度在初階以上，加上近日連日大雨，最好有基本的登山經驗並攜帶裝備才適合前往。