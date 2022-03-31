據美國之音報導，美國官員透露說，美國本周曾與中國商務部駐華盛頓大使館的代表就對俄羅斯實施經濟制裁的問題進行了討論，向中方闡明美國制裁所涉及的範圍，其中包括如果對俄羅斯出口中美國成分佔總價值的25％以上，必須首先獲得華盛頓的許可證，以避免違反制裁。

報導稱，美國商務部負責出口管理的副助理部長波爾曼（Matthew Borman）在29日的一次電話會議上說，他們為中國的公司舉辦了一場相關話題的行業解釋活動。他說，即使是外國製造的、也沒有美國內容的產品，如該產品基於美國的軟體或技術，也可能受制裁限制。

自從烏克蘭戰爭爆發以來，西方國家對俄羅斯實施了被認為是前所未有的最大規模的經濟制裁，其中包括凍結俄羅斯央行的外匯資產、主權債務交易禁令、投資禁令、黑名單制裁、出口管制、SWIFT除名等。作為俄羅斯最大的貿易夥伴，中國對制裁能否奏效至關重要。拜登政府已多次警告中國，為中國劃下了不要利用制裁俄羅斯帶來的商業機會，不要幫助俄羅斯規避出口管制，也不要處理其被禁止的金融交易等紅線。

美國總統拜登周二(29日)與西方盟國領導人通話，堅決表示將繼續加強對俄羅斯的制裁。白宮在一份聲明中說，拜登總統與法國總統馬克宏、德國總理朔爾茨、意大利總理德拉吉和英國首相強森進行了通話，五國領導人在通話中都表示決心要繼續使俄羅斯對烏克蘭的野蠻侵略付出沈重代價。此前，美國財政部副部長沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)表示，對俄實施的制裁已被證明極為有效，美國還計劃採取更多的制裁措施，打擊俄羅斯的關鍵供應鏈。

★中企深陷兩難

對一些中國企業來說，經濟利益、政府、輿論壓力、甚至《反外國制裁法》等帶來的法律規定等等矛盾，都令他們在是否及如何不違反西方對俄制裁問題上舉步維艱。

在俄羅斯陷入困境之際，中國出於國際地緣戰略考慮不願看到俄羅斯垮下去，也不想被認為屈從美國的壓力。但另一方面，在西方國家強大的經濟實力及近乎全方位的制裁之下，中國對俄羅斯愛莫能助，同時更怕自己也遭制裁厄運。

美國商務部長雷蒙多明確表示，如發現中國企業向俄羅斯出口用美國技術製造的半導體產品，美國可能「讓中國企業基本關門」。

儘管中國一直宣稱反對、不參加西方國家對俄羅斯實施的經濟制裁，但到目前為止的跡象顯示，在美國的強大壓力之下，中國實際上順從、遵守了制裁令。

美國外交政策研究所(Foreign Policy Research Institute)歐亞項目主任米勒（Chris Miller）在上周的一次討論會上說，雖然中國到底會如何對待制裁還有待今後幾個星期、幾個月甚至幾年內的觀察，但是最初的跡象顯示中國不想違反制裁。

米勒說：「鑒於美國制裁制度的全球性和美國監管機構的威力，鑒於大多數主要的中國公司都依賴於美國金融市場這一事實，以及制裁是多邊的，有日本、歐洲，其他國家參與，而且考慮到對大多數中國公司來說，俄羅斯人並不是重要的供應商或客戶。綜上所述，總的來說，我認為中國現在會遵守制裁。」

路透社援引知情人士提供的消息報導，中國外交部本月召見了「三桶油」：中石化、中石油、中海油等3家國有能源巨頭的官員，討論了他們與俄羅斯合作夥伴的商業關係和在當地的業務。一名消息人士說，當局提醒這些企業不要輕率購買俄羅斯資產。

中國外交部發言人汪文斌29日在被問到這一問題時說，他不瞭解有關情況，但中俄一貫在相互尊重、平等互利的基礎上開展正常的經貿合作。但汪文斌在前一天的記者會上承認，「包括中國在內各國同俄羅斯的正常經貿往來已受到不必要的損害」。

路透社曾報導，中石化已經叫停了一項在俄羅斯的可能價值5億美元的投資，以及在中國銷售俄羅斯天然氣的項目。此外，由於擔心俄羅斯入侵烏克蘭後的西方制裁，中國銀行新加坡分行也已停止為涉及俄羅斯石油和俄羅斯公司的交易融資。

中國政府發起創建的亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank，亞投行）本月初宣佈暫停與俄羅斯和白俄羅斯的所有業務。這家總部設在北京的多邊貸款機構在一份聲明中說，在當前經濟和金融形勢不斷變化的背景下，「為了世行的最大利益，管理層決定暫停所有與俄羅斯和白俄羅斯有關的活動並進行審查。」

外交政策研究所亞洲項目主任、濱州大學法學教授戴傑戴傑(Jacques deLisle)說，西方制裁涉及最多的是中國科技和金融領域的公司。他在上星期的討論會上說：「有些都是具有國際聲譽的公司，他們不希望作為制裁的違規者而受到負面影響。」

有跡象顯示，中國一些公司目前並不十分清楚美國制裁措施對中企的影響和適用範圍到底有多大。美國財政部本月11日發佈的第14065號行政令，禁止任何個人或實體為該行政令下受制裁的對象提供財務、物質、技術等方面的支持。

中國國際貿易律師事務所「中倫律師事務所」在針對中國企業的建議中說，因此，中國在俄羅斯的投資有被認為是為受制裁對象提供資金的風險。而且「即便不存在美國連接點，也可能受到美國的二級制裁。」