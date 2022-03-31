IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)宣布，基於4點因素考量，決定改變對轉投資興櫃載板廠旭德(8179)的合併方式，由原先的吸收合併改為股份轉換，完成後旭德將成為旗下全資子公司，不會解散消滅，旭德每股普通股換發欣興普通股0.219股的比例不變。

同時，基於營運調整及活化資產考量，欣興董事會通過不動產處分案，將位於桃園市蘆竹區後壁段、已搬遷閒置的原蘆竹一廠約3975.5坪土地，以8.03億元出售給老協珍公司及2位自然人，處分利益估為6.1億元、約挹注每股盈餘（EPS）約0.41元。

欣興2月22日時宣布，將採吸收合併方式合併持股約32.04％的興櫃載板廠旭德。不過，因綜合考量整合過程中的客戶與供應商需求、複雜稅務作業及成本、股東行使異議權及公司留才等因素，旭德對此向欣興建議合併案改採股份轉換方式進行。

對此，欣興與旭德雙方30日同時召開董事會，通過終止原有合併案及合併契約，改採股份轉換案並簽訂股份轉換契約。由於合併方式改變，完成後旭德將成為欣興全資子公司，僅將申請終止興櫃及停止公開發行，不會辦理解散。

雖然欣興與旭德合併方式改變，但雙方換股比例不變，為旭德每股普通股轉換為欣興普通股0.219股，欣興將發行4萬5451張新股給欣興以外股東，使實收資本額將自147.52億元增至152.07億元，股本膨脹約3.08％，股份轉換基準日亦暫訂10月1日不變。