好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）罹患「失語症」（aphasia），美國時間30日由家人代為發表聲明宣布退休，將息影專心治療。一般人常誤以為「失語症」和「失智症」一樣，其實兩者有很大差異。

布魯斯威利今年67歲，光以年齡來說，發生失智的機率不高；失語症就有可能。失語是一種大腦後天受損所導致的症狀，患者會在短時間內出現明顯的語言衰退現象，但智力不受影響。

造成失語症的主要原因為腦中風，其他如大腦栓塞、顱內出血，或因撞擊導致的頭部外傷，以及腦部感染等，都有可能損害語言中樞。有醫師認為，布魯斯威利的情況，可能與他電影裡的動作設計有關。

根據衛福部衛教資訊，失語症分為表達性、接受性、全面性3種。表達性失語症患者，顧名思義表達能力差，但可理解部分溝通內容；接受性失語症患者表達能力較好，可是理解力差，有時甚至不知道自己在說什麼；至於全面性失語症，則是患者的表達、理解力都不佳。

若家中有失語症病人，應如何幫助他。醫師分享，和患者說話時必須面對面，透過視覺接觸、臉部表情、肢體動作等非口語線索幫助理解，講話速度也要放慢。

當患者說話時要保持耐心，不要打斷他的話，並多給予鼓勵，避免不耐煩或使用責備的話語、口氣。