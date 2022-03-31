國民黨高雄市議員邱于軒現身留言，獲得大批網友按讚。（圖／翻攝自李四川臉書）

年底縣市首長大選，高雄市長候選人藍營尚未定案，引發各界關注。前副市長李四川擁有高人氣，屢成支持者點名首選。但李昨日（30）發聲，直言自己「無意參選」，並強調「平凡才是人生最偉大的」，引起熱議，國民黨高雄市議員邱于軒現身留言「有過你們這一群全心付出的團隊真好」，獲得大批網友迴響，更有人更直言聽到此話眼眶濕了。

李四川昨日在臉書發文表示，很多朋友希望他參與今年底的高雄市長選舉，但他向來只看到眼前的釘子，只會修補市政缺失的洞、做好本分，他不懂政治，更不會操弄選舉，也無意參選。

李四川強調，近日有媒體報導指稱，國民黨高層與他多次見面勸進，但他要感謝黨主朱立倫了解他的心意，並無勸進之舉，中央從沒有人來跟我談選舉的事。他認為平凡才是人生最偉大的，人生有時是一種選擇，緣起而聚盡本分，緣盡放下而重生。

此文獲得超過1.6萬個讚、近1000則留言，迴響熱烈。除有大批藍營人士與支持者留言，其中邱于軒留言「高雄！有過你們這一群全心付出的團隊真好！感激川伯，謝謝韓團隊！」獲得約600個讚，網友紛紛回覆：「前國民黨團隊，確實很優秀」、「不知為何聽到這句話，突然眼眶濕了」、「想起大家一起努力奮戰，現在都還很感動」。