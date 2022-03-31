英國人氣樂團「THE WANTED(渴望樂團)」主唱主唱湯姆帕克(Tom Parker)，2020年吐露自己罹患腦瘤，發現時已經是末期，而他硬撐病體直到去年迎接寶貝兒子出生，今天(3/31)傳出了不幸的消息，「The Wanted」透過官方IG證實，湯姆帕克不敵病魔摧殘病逝，生命停留在33歲這一年。

「The Wanted」官方IG宣布這個讓人難過的消息，「成員馬克斯、傑伊、西瓦、奈森及整個The Wanted大家庭成員，都為湯姆帕克的離去而心碎」，透露湯姆是在家人與成員的陪伴下安詳離世，「湯姆是凱爾西的好丈夫，也是奧瑞莉亞和菩提的好爸爸，更是我們的兄弟，言詞無法表達我們心中的失落與悲傷，湯姆永遠在我們心中」。

在官方宣布湯姆帕克逝世消息後，他的妻子凱爾西也在個人IG貼文，表示家人的心都碎了，「湯姆是我們的世界中心，完全無法想像沒有他的微笑與存在，我們該如何生活下去」，但也佩服丈夫的勇敢，「他一直與病魔戰到最後，我們永遠為你感到驕傲」。

「The Wanted(渴望樂團)」在2009年出道，成員來自英國及愛爾蘭，共發行過3張正規專輯及2張迷你專輯，曾紅極一時，無奈2014年團體宣告解散，直到去年9月才宣布合體回歸。

而主唱湯姆帕克2020年受訪時吐露健康狀況不佳，表示同年7月他突然癲癇發作，覺得不太對勁，懷疑染上新冠，還因此做了篩檢，在查不到病因的情況下，他只好去醫院，被安排做了核磁共振，本來想著4小時就能回家，沒想到這一待就是3天，最後醫生竟告知他罹患腦瘤，且發現時已經是末期，無法手術，而當時湯姆的老婆才剛懷上第二胎，因此他選擇積極面對，接受化療與放療，當時他已經知道生命約莫剩下1年半，但仍硬撐病體，所幸完成見兒子一面的夢想。