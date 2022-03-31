網紅「丹妮婊姐」日前赴美與男友相聚，沒想到班機被取消後，客服人員要求她支付改機票差額，讓她氣得在電話中怒嗆「我是網紅」，引發擔任客服、地勤的網友反彈，她也在日前發文道歉，對此，網紅陳沂直指此行為「人品很差，相由心生」，更挖出昔日不當發言狂酸：「當世人集體失憶嗎」。

丹妮婊姐原定要搭乘的航班被取消，遭航空公司要求補差價6750元，讓她不滿怒嗆航空公司還搬出自己網紅身分，更強調要公審對方，對此，陳沂表示航空公司明明安排免付差價方式，但她堅持要從紐約東岸飛，才會出現6750元的額外差價，明明是合理收費方式，卻被扭曲事實拿出來公審，讓她忍不住嘲諷：「成天把『我是網紅』掛在嘴邊，自己搞不清楚狀況就拿去為難客服的人，品行之差，相由心生是真的」。

陳沂更PO出丹妮婊姐星球起初說要罵爆長榮的文章，指出前後說詞根本自打嘴巴，像是她根本沒有「被迫」從紐約飛，但說法卻扭曲成是航空公司逼迫她從紐約飛，還要強制收取6750元，此外，明明是買豪華經濟艙，用信用卡里程數升等成商務艙，卻講說自己付這麼多錢買商務艙，還自認有理要用網紅身分公審，根本是用不實資訊企圖誤導大眾。

陳沂表示丹妮婊姐雖道歉，並把6750元捐給流浪狗，但她認為應該要為自己的無知向航空公司道歉，不然根本在模糊焦點，接著不忘挖出她的黑歷史：「她幾年前說狗很吵，支持用那種電狗頸圈虐狗的發言還言猶在耳，現在突然轉型成愛動物形象，真的當世人集體失憶嗎？」