東洋(4105)今年受惠新藥品增加及深化疫苗事業，全年度營收可望成長5~10%，黴菌感染的Lipo-AB、卵巢癌的Pegylipo也都將各有進展。

東洋自行研發的困難學名藥適應症為黴菌感染的Lipo-AB，今年第4季有機會拿到美國藥證，另外，適應症為卵巢癌的Pegylipo，在歐洲預期即將進入BE(生體相等性)階段，Q2將達成相關里程碑預計將會在2024年上市。適應症為肢端肥大症的Octreotide已完成階段性試驗，Q2將進入首批BE藥劑的生產製造。依合約也會有里程金收入，相關藥品預計於2024年上市。

海外銷售據點主要在墨西哥、印尼、菲律賓、南韓、土耳其，除土耳其因藥證申請關係，預期至2023年有營收貢獻，而其他據點已陸續有營收表現。

去年菲律賓因疫情影響，2021年銷售狀況並不理想，其他越南、泰國營收年複合成長率是有顯著成長。

台灣東洋期望將越南、泰國的成功模式複製到其他發展中國家或區域，藉此增加銷售據點，不僅可增加合併營收、銷售量、降低工廠生產製造成本，且公司規模增大後，跟海外國際大廠談授權時，會處於有利態勢。