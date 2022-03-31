日勝生(2547)2021年每股稅後盈餘為0.07元，建設、水資源各事業群穩定，公司決定超額配息，每股擬配息0.2元。

日勝生表示，2022年第一季建設事業子公司集順生已成功整合僑安新村B區危老重建案，此案位於臺北市大安區與信義區交界之商業精華地帶，座落光復南路260巷與280巷間，面對捷運板南線國父紀念館站，緊鄰國父紀念館與光復國小，基地面積約1,000坪，文萃與交通兼俱。集順生經過12年整合，獲得全數地主同意重建，初步計畫透過危老改建方式，結合整體綠化景觀，設計SRC綠建築之地下4層、地上24層結構空間，期望有效規劃稀有市中心精華地段，帶動舊社區危老重建趨勢與結構安全效益。

日勝生循環經濟事穩定獲利，2022年第一季偕同子公司日鼎投控，獲選為桃園市政府北區水資源回收中心再生水BTO案最優申請人，特許期間18年。此案適逢政府推動發展資源循環及再生水政策，符合日勝生公司ESG理念，因此加碼投資，與中鼎集團合作，整合現有桃園水資中心與未來再生水系統，以公園化低衝擊開發模式，保留25%綠地景觀。預估第一期建置完成後，每日至少可供給4萬公噸再生水，讓廢水處理不再是產品生命週期的終點，而是資源永續再生的起點。