國發會30日公布「2050淨零排放路徑」，金管會對此表示，將積極配合國家減碳政策，透過4面向持續推動綠色金融支持綠色產業，將資金導引至符合永續的企業及專案，希望藉此促使企業重視永續議題，建構完善的永續發展生態圈。

國發會「2050淨零排放路徑」明列推動能源轉型、產業轉型、生活轉型及社會轉型4大策略，金管會表示，將透過上市櫃公司永續發展路徑圖，分階段先推動上市櫃公司完成溫室氣體盤查資訊揭露，目標2027年完成全體上市櫃公司的溫室氣體盤查、2029年完成查證。

金管會指出，在碳盤查過程中，企業可知道自身在哪些製程或商品中排碳最多、且需要轉型，後續能訂定減碳目標，進而達成國家淨零排放的承諾。為引導金融業及企業重視氣候變遷議題及永續發展，金管會由4面向持續推動「綠色金融行動方案」。

金管會表示，首先為運用資金與投融資決策力，其次為強化資訊揭露，再者為增強氣候韌性，提升金融業主動因應及掌握相關風險與商機誘因。最後為協助金融機構對產業支持，有效促成減碳轉型，藉此建構完善的永續金融生態圈。

金管會指出，已推動的措施包括強化ESG資訊揭露、訂定永續分類法、鼓勵金融機構辦理綠色及永續投融資、鼓勵金融機構發展綠色及永續金融商品、強化金融機構因應氣候風險的韌性、鼓勵金融業簽署國際永續相關原則或倡議，強化永續金融人才培育等。

而未來規畫推動重點，則包括規畫辦理永續金融評鑑、進一步強化資訊透明度以及滾動修正綠色金融行動方案，以及研議精進永續分類法，如擴大產業及經濟活動類別、滾動檢討技術篩選標準等。

金管會表示，永續發展是場長遠的賽跑，希望透過推動永續金融政策，以行穩致遠腳步讓永續概念與精神逐步深化於各產業文化中，建構完善生態系，達成追求永續發展的良性循環，共享永續成果。