近日本土疫情狂爆，昨（30）日又新增56例本土確診，讓中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言疫情多點散發「是警訊」，但又說過去的警戒標準已不適用。國民黨立委鄭麗文質疑，若舊的升降級標準不適用如今的狀況，那現在的標準又是什麼，並酸「還是升2.9級是最不粗暴的方式？」

陳時中昨日在疫情記者會上表示，目前累計已有17條不明感染源事件，且疫情更呈現多點散發的狀態，直言「是警訊」。鄭麗文在臉書表示，在疫情升溫的同時，迎接我們的將是4月的清明連假，「疫情會不會因此擴散？若要加強防疫措施，指揮中心有沒有配套？」

鄭麗文指出，因為各地開始爆發疫情的關係，許多民眾都想知道「是不是應該要升三級警戒」，但陳時中卻說「舊有的升降級標準已經不適用」，讓鄭麗文質疑若舊有的升降級標準已經不適用，「那麼現在的標準是什麼？難道跟前幾天居隔天數一樣，因人設標準嗎？ 還是升2.9級是最不粗暴的方式？」

鄭麗文認為，雖然台灣目前正慢慢開放邊境、逐步縮短檢疫時間，鬆綁口罩、社交距離等措施，但若轉變太快恐會讓疫情大爆發，醫療量能最後不堪負荷，「指揮中心應該超前部署提出相關配套，而不是疫情來了才在想辦法！」