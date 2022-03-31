據美國之音報導，一名在美國參與「獵狐行動」的中國公民周三（3月30日）被控在美國密謀充當中華人民共和國的非法代理人而在紐約南區聯邦法院被提起刑事訴訟。美國司法部說，這名男子參加了中國政府的「跨國壓制行動」。30日公佈的法庭文件顯示，現年45歲的孫海鷹（音譯，Sun Hoi Ying或Sun Haiying）至少從2017年2月到2022年2月期間在美國作為中國政府的代理人行事，但沒有按照法律要求知會美國司法部長。

這名被告被控大約從2016年10月到2017年5月期間，在美國代表中國政府對「獵狐行動」針對的目標施壓、威脅並雇傭私人偵探收集這些人的個人訊息並將這些訊息提供給中國政府。

根據刑事指控，孫海鷹向在一家美國公司工作的私人偵探提供了35名被中國政府稱為「逃犯」的名單，其中包括曾經在中國生活並在中國擁有的一家公司工作但後來被控挪用公款的美國公民「第一號受害人」。

這名私人偵探對「第一號受害人」的家進行監視，並提供了有關的報告。到2018年6月，中國政府在中國的新聞媒體網站上公開發佈了「第一號受害人」的個人訊息，包括涉案的細節、照片和家庭地址。與此同時，「第一號受害人」 當時懷著身孕的女兒（第二號受害人）被扣在中國八個月的時間。

根據訴狀，在2019年12月1日左右，孫還與一名美國當地執法人員合作，在紐約市尋找、找到並與一位「獵狐行動」的目標（第三號受害人）見面。其間，孫對這名受害者進行施壓並威脅說，如果不服從中國政府的要求，中國政府將採取某些不利和報復行動。

孫海鷹被控一項密謀充當外國政府的代理人而未告知美國司法部長的罪名以及一項充當外國政府的代理人而未告知美國司法部長的罪名。第一項罪名若成立最高可判處五年監禁，第二項罪名最高可判處10年監禁。

「這起案件再次表明，中華人民共和國對法治的蔑視以及作為其『獵狐行動』的一部分，在我們的土地上脅迫和恐嚇它所針對目標的努力，」負責國家安全的助理司法部長馬修·奧爾森(Matthew G. Olsen)在司法部的一份聲明中說。「據稱，這名被告來到美國並徵募包括一名宣誓就職的執法人員在內的其他人來監視和勒索受害者。這樣的行為是犯罪的，應該受到譴責。」

「中國政府利用我們的自由——這是他們拒絕給予本國公民的自由——來推進他們的威權政權，並把有關他們的行為的令人不安的真相稱作是謠言和謊言，」聯邦調查局負責反情報事務的助理局長小艾倫·E·科勒（Alan E. Kohler Jr.）在聲明中說。「我們看到一個又一個的中國政府在美國境內進行隱秘和非法活動的例子絕對屬實。任何人如果成為中國政府非法‘獵狐’活動的受害者，我敦促你與聯調局聯繫。」

中國在2014年啓動的「獵狐行動」旨在將被控腐敗的海外人員帶回中國。2015年4月，中國推出了「天網」行動（Operation Sky Net），「獵狐行動」成為「天網行動」的眾多項目之一。中國官方稱，「天網」行動是追逃追贓的標誌行動。

美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）今年1月在一次講話中談到中國對美國構成的威脅時特別提到了「獵狐行動」，說這個計劃之所以非常有效，是因為中國政府在抓捕這些海外人士時任意藐視外交規範和國際法。

2021年7月，美國司法部起訴了九名「獵狐行動」的執行者。本月早些時候，美國司法部宣佈對五人起訴，指控他們在美國境內為中國政府蒐集異議人士訊息並對受害者進行威脅和騷擾。

上星期，美國國務卿布林肯宣佈加大對參與跨國壓制的中國政府官員的追責，對那些參與壓制中國境內外的少數民族和宗教少數群體成員的中國官員施加簽證限制。