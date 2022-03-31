藝人小S（徐熙娣）日前在自己所主持的節目《小姐不熙娣》，還原大S嬌羞認愛具俊曄的過程，除了成功引爆話題外，也引起「前姊夫」汪小菲的不滿，昨（30）日凌晨突然在微博上暴氣開酸小S「是不是藥又吃多了」，引起兩岸三地網友熱烈討論。消息傳到南韓後，不少網友也紛紛發文力挺「小姨子」，並反酸汪小菲「先管好你媽」。

汪小菲昨日一早突然在微博上轉發小S節目《小姐不熙娣》的片段，暴走怒罵小S 「是不是藥又吃多了？」，接著又在留言區底下加碼猛酸「每天就你蹦噠歡，有完沒完？」更強調「自己沒喝酒」、「讓孩子在台北已經很妥協」以及「你姊都沒說什麼，你天天地跟著得瑟什麼？為了我的孩子，別欺人太甚！」字字句句都能看見他的憤怒，也在網路上引起軒然大波，網友還分成兩派在底下留言加入戰局。

對此，汪小菲也在當天下午再度留言表示「我想要孩子，更不允許一個我不認識的人讓他們叫爸爸，但是我已經隔離五次了，我現在回去是自取其辱。玥兒是我的肉，箖是我的兒子」，再度引發熱烈討論。

而相關消息傳到韓國後，也同樣在南韓知名論壇theqoo上引爆，雖有些許網友認為小S非當事人，不該拿出來供眾人討論，擔心可能會因此對小孩造成影響，但大部分的網友還是跳出來替「小姨子」發聲，表示「自己媽媽都管不好了還管到前小姨子去」、「他媽媽不是也一直開直播講東講西的嗎？」、「先管好自己的媽媽吧」、「如果我是小S看他這樣應該會更想講吧」、「少拿孩子當藉口，貶低孩子媽的國家還出軌外遇的傢伙」、「自己都不倫外遇了，為何還管到前小姨子去」、「他不就因為外遇才被離婚，把重心放在新歡上吧」、「果然是關種」、「他有事嗎？…..」。