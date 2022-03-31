2021年經濟成長創11年新高，行政院會今(31日)將拍板 「300億元中央擴大租金補貼專案」，大幅提高租金補貼戶數，從現行的12萬戶提高到50萬戶。稱「經濟果實與全民共享」。消息曝光後，引發網友熱烈討論，但有不少網友卻開酸「房租又要漲了」。

行政院官員表示，單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼金額均將加碼提高。各縣市租金補貼金額有別，現行台北市每戶每月補貼3,000元至8,000元；新北市2,000元至5,000元；新竹縣市、桃園市2,400元至5,000元；台中市2,000元至5,000元；台南市、高雄市2,000元至4,000元；其他縣市2,000元至3,600元。官員強調，這是基於經濟成長創11年新高，將經濟果實與全民共享，預訂7月開放申請，今年第四季發放。

不過，對於這項消息，不少網友湧入《LINE TODAY》 相關新聞報導討論，有近300則留言，有人表示，「哪有全民共享喔，有全台人都有嗎？還是怕選輸」、「又在政策買票了」、「補貼房東政策」、「房租又要升了」、「治標不治本，重點是低薪跟高房價」、「看得到吃不到」、「X，房租又要漲了」、「選舉囉～」。