今天大聯盟春訓熱身賽繼續開打，剛加盟小熊的「日職最強打者」鈴木誠也表現備受矚目，在經過8支0超級大低潮後，他終於打破僵局，在對上水手比賽敲出首支安打，同時這還是一支2分打點全壘打，相信他的壓力減輕不少，不過此前他曾說無法跟上節奏是在預期之內的事。

他生涯前三場熱身賽6打數無安打苦吞4K，今天擔綱第2棒右外野手的他還是相當慢熱，前兩打席接連吞下三振、飛球出局，累積8支0的淒慘成績。而到了4局下半2出局時，鈴木誠也在1好1壞時逮住對方紅中失投球，抓緊機會一棒揮向左外野，為小熊再添2分，自己首安(全壘打)也出爐。

鈴木3月中宣布加盟小熊，簽下約5年總額8500萬美元(約台幣24億元)合約，創下日本野手加盟史上最大合約，繼大谷翔平後聯盟又多了一位日本強打。而鈴木來頭可不小，他過去在日本職棒時被封為近年來最強打者，實力和聲望都相當大，表現令人期待。

鈴木早在大聯盟球季結束就宣布前進美國，但因勞資雙方分歧進入封館狀態，使得他無法與任何球隊簽約，不過歷經三個月漫長等待，終於順利加入棒球最高殿堂。鈴木今年27歲，日職9年入選5次明星賽、拿下2次央聯打擊王、5屆金手套獎，生涯揮出182轟，打擊率高達.315！