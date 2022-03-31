機車雙雄捎來喜訊，三陽工業去年營業利益連兩年創新高紀錄，110年下半年擬配息1.3元，現金殖利率4.42%。光陽工業Ionex宣布自4月1日起調降資費。

三陽工業(2206)去年營業收入416.17億元，年增2.06%，營業毛利79.32億元，年增1.61%，營業利益22.22億元，年增13.43%，稅前淨利23.41億元，年減6.12%，本期淨利19.64億元，年減4.24%，歸屬於母公司業主淨利18.3億元，年增5.57%，基本每股盈餘2.3元，較前年的2.41元下滑。營收寫下新高，營業利益更連兩年創新高紀錄。

三陽工業董事會決議110年度下半年度盈餘分派案，110年下半年盈餘分配之現金股利1.3元。考量公司未來資金及營運需求，故不分派110年上半年度盈餘，故110年度擬共配息1.3元，股息金額與109年度相當，配發率56.52%，以周三收盤價29.35元計算，現金殖利率4.42%。並於6月23日召開股東會，地點位於新竹縣湖口鄉三民路十九號(公司活動中心)。

三陽工業董事會決議現金增資100%持股之子公司上揚資產管理(股)公司，交易單位數量1億股，每股10元，交易總金額新台幣10億元，其取得之具體目的為長期投資，資金來源為自有資金及銀行借款。

光陽工業KYMCO周三公布電動機車全新資費於4月1日上路，盼以震撼市場最優惠方案，刺激消費者由燃油車轉換為電動車的決心，吸引更多騎士加入Ionex的行列。與前一代的資費方案相較，全新的Ionex 3.0資費方案在原先的資費基礎上，全面加贈免費使用安時。以單顆電池的499方案為例，在計算加贈的免費300安時後，基本費可使用的安時從250安時躍升為550安時，增幅達2倍以上。

Gogoro電動機車4月起則調漲換電池資費，Gogoro(睿能創意)營運副總經理陳彥揚針對對手資費表示，不評論。