林姓副廠長提告指控黃姓前妻與「百大青農」謝姓男子外遇還生子，向2人求償，但黃女辯稱因林男網路上購買收集「味道甚重之女性內衣褲」，她無法忍受林的特殊性癖好才外遇，台灣高等法院認為不能因此減少她的責任，判決黃女與謝男須連帶賠償林80萬元定讞。

去年林男曾出面舉辦記者會，控訴2009年與黃女結婚後，育有2名子女，但前年察覺老婆肚子越來越大，且連家都不回，這才知道老婆懷孕，甚至已經把小孩生下來了，且外遇對象，還曾經擔任百大青農的有機農場農二代接班人謝姓男子，他要對方「把老婆還我」。

後來林男與黃女經調解離婚，但林對黃及謝提起求償訴訟，主張黃女產下謝的兒子，不法侵害他基於配偶關係所應享有之身分法益且情節重大，他因而家庭破碎，身心受有痛苦，2人須賠償他損失。

桃園地方法院一審判決黃女單獨賠償20萬元，林不服提上訴請求黃與謝連帶賠償80萬元，黃辯稱因無法忍受林的特殊性癖好而轉向謝男訴苦，雖與謝生一子，但林男也有過失，一審判她賠償20萬元並無違誤，謝男主張他不知黃女已婚才發生性行為，不用賠償。

高院二審認為，依相關事證堪認謝男明知黃女有配偶之人，仍與之發生性行為，2人有逾越朋友交遊等一般社交行為之不正常往來，已逾社會一般通念下，黃女甚至產下兩人之子，判決黃女與謝男連帶賠償80萬元，全案確定。