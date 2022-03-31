中國外交部官網3月31日消息，繼巴基斯坦、俄羅斯外長，中國國務委員兼外長王毅3月30日在安徽屯溪會見出席「阿富汗鄰國＋阿富汗」外長對話的卡達副首相兼外交大臣穆罕默德。王毅表示，中方支持中東國家加強團結自強，以獨立自主精神探索符合自己選擇的發展道路；以包容和解方式相互尊重照顧彼此合理關切，構建中東地區集體安全架構。

穆罕默德感謝中方邀請與會，積極評價中方在阿富汗問題上發揮的重要作用，高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上始終秉持公正立場，祝賀北京冬奧會成功舉行。

他表示，卡方珍視卡中友誼，卡政府和人民對中方在卡遭遇困難時的有力支持銘記在心。卡方堅定支持一個中國原則，反對外部勢力干涉中國內政。卡中經貿合作不斷拓展，中國已成為卡最重要的能源合作夥伴，卡願作中國持續穩定的能源供應方，將堅定履行雙方合作協定。卡方高度重視並願積極參與「一帶一路」重要倡議，將繼續為中國企業赴卡投資提供便利。

王毅表示，習近平主席同塔米姆埃米爾在北京冬奧會期間成功會晤，達成重要共識，引領中卡關係不斷取得新發展。雙方要繼續支持彼此維護核心利益，加強「一帶一路」倡議同卡「2030國家願景」對接。中方願作卡長期可靠穩定的能源合作戰略夥伴，積極拓展全產業鏈合作。

王毅說，卡達參與各種熱點問題的政治解決，為和平奔走，為合作出力，杜哈已成為「小國大外交」的重要舞台。當前國際局勢動盪多變，非和平因素增多，但巴勒斯坦問題不能被邊緣化，更不應被遺忘。中方支持中東國家加強團結自強，以獨立自主精神探索符合自己選擇的發展道路；以包容和解方式相互尊重照顧彼此合理關切，構建中東地區集體安全架構。

雙方同意加強文化、教育、體育、旅遊等領域交流合作，促進兩國民心相通。雙方同意推動中國同海合會合作提質升級。穆罕默德表示，支持盡快簽署海中自貿協議。雙方同意深化中阿合作論壇合作。雙方還就伊核問題等交換了意見。