將來銀行在3月29日正式開行，是繼樂天銀行、LINE Bank後，台灣第三家「純網銀」。其實將來銀行在正式開業前，就在去（2022）年舉辦一場「線上 NEXT PARTY」，不限身分、時間、地點，只要用手機或是電腦連上網路，就能創造一位虛擬人偶加入派對。

同時，還邀請廣受新生代喜愛的人氣 YouTuber關韶文、視網膜、Joeman等，化身二次元人物，擔任活動 NPC，並拍攝將來銀行的開箱影片，目的就是為了打入年輕族群、消除大眾對Fintech難以親近的印象。

純網銀和與傳統網銀有什麼不同？

純網銀與其他數位銀行、傳統銀行的網銀最大不同，就在於它沒有實體分行，除了總部及客服中心外，沒有任何分支機構、營業據點。進行的業務範圍與實體銀行無異，只是所有手續全在線上完成。

LINE Bank口碑排行冠軍 樂天緊追在後

在將來銀行上線前， LINE Bank、樂天銀行就已陸續開辦，金管會統計顯示，截至去年底，樂天銀行擁有6.7萬名客戶，LINE Bank則有73.3萬戶，今(2022)年1月，樂天銀行存款餘額為81.76億元，LINE Bank則高達288.1億元，大幅領先。

LINE Bank（連線商業銀行）在網路溫度計的數位帳戶口碑排行榜位居第一名，近三個月網路聲量10982筆；樂天銀行排行第13名，網路聲量386筆。將來銀行加入戰局後，表現如何？讓我們拭目以待！

image source：數位帳戶口碑排名(分析區間：2021/12/30~2022/03/29）

▲Line Bank位於網路溫度計數位帳戶口碑排名第1名，樂天銀行位居13名。

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