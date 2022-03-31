新科奧斯卡影帝威爾史密斯在頒獎典禮上，為了老婆而搧出的一巴掌讓全球都震驚了，建立在寵妻名目之上的驚人之舉，瞬間成為世界的焦點話題。

其實保護老婆並不一定要這麼激烈，還有許多時不時就撒糖的寵妻魔人，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家來看看包含威爾史密斯在內，進兩年內十大被新聞認證過的寵老婆名人有哪些呢？

◎ 郭台銘

平常日理萬機，事業真的超級大的郭台銘，私底下其實是個深情男子，追求老婆曾馨瑩的時候，一大早就送早餐到她房裡，婚後即使每天都很忙碌，也經常有許多貼心小舉動，像是把拖鞋放在浴室外、每年曾馨瑩生日都會準備一束玫瑰花，而且年年換不一樣的顏色。

◎ 沈玉琳

平常搞笑到煩死人的沈玉琳，在家裡卻是寵老婆疼小孩的男子～他有次在節目裡透露，老婆芽芽生日時本來打算買一台夫妻倆都覺得不錯的保時捷，沒想到因為女兒一句嫌棄話，荒謬大師立刻改變決定，下單較貴的保時捷電動車，真的是全心疼愛自己的情人和前世情人啊！

◎ HowHow

鄧福如換新東家，許久沒發片，時隔五年才再推出新單曲，她表示自己婚後再戰歌壇的決定獲得老公howhow 的全力支持，howhow 還告訴她，「不管妳是想要廢在家，還是做想做的事，都沒有關係。」一番話不僅讓鄧福如更有動力唱歌，也讓網友們感到超級窩心。

◎ 吳鳳

吳鳳曾經在老婆外貌被網友攻擊時，挺身而出為愛護航，面對太太經常被網友質疑「不夠漂亮」、「長得普通」，甚至有網友「熱心建議」Rynne去割雙眼皮會更美。

吳鳳霸氣表示，自己就是愛單眼皮的她，老婆在他眼中是個很有自信、有個性的人，他愛的是她的一切，連結婚當天都跟老婆說：「妳不需要戴假睫毛，因為我很喜歡妳的單眼皮！」

◎ 具俊曄

具俊曄時隔二十年因為一通電話，不僅和大S再續前緣，還直接官宣結婚，光是這樣就夠浪漫了，更在宣布婚訊後沒幾天就直接飛來台灣展開隔離，行動派的舉動讓各界措手不及。

還有眼尖的網友發現，離開防疫旅館時的具俊曄左手無名指上多了個戒指刺青，疑似是為了大S刺上「婚戒」，浪漫到讓女孩們無法承受啊～

◎ 連千毅

知名直播主連千毅看起來瀟灑海派，但其實也是個貨真價實的寵妻魔人，他曾經透露自己因為進出過監獄，對愛妻感到虧欠，所以工作結束回家後，一定會幫忙做家事，也大方購入七層樓的豪宅送給老婆，連裝潢都包下，讓網友大讚他是身體力行的寵妻真男人。

◎ 周杰倫

周杰倫也是演藝圈裡出了名的寵老婆，曾經在法國逛街被捕捉到他當眾大方伸手摟昆凌，撒了滿街的狗糧，兩人有兒有女後如今又有了三寶，感情甜蜜到不行，只要出遊必定帶上老婆和小孩，婚後0緋聞又認真工作陪伴孩子的童年，果然是天王無誤啊！

◎ 李雲峰

徐若瑄的老公李雲峰平常相當低調，但去年老婆捲入王力宏家變事件，李雲峰心疼老婆遭影射誹謗，透過律師發表聲明，表明捍衛老婆的立場，表示自己雖不是公眾人物，但作為徐若瑄的另一半，「我很了解她的為人，我會保護我的妻子，我相信她。」

◎ 威爾史密斯

威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上，因為不滿克里斯洛克開妻子潔達蘋姬的玩笑，當場走上台對洛克怒甩了震驚整顆地球的一巴掌。

驚嚇之後也掀起兩派論戰，當然威爾史密斯的出發點是因為愛護妻子、心疼妻子才做出這樣驚人之舉，事後他也正式道歉，承認自己的這項行為「難以被接受，也無法被饒恕」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月29日至2022年03月28日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『護妻、寵妻名人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」