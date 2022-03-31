針對俄烏戰爭，美國羅德學院（Rhodes College）國際事務系教授陳建凱表示，俄烏戰爭照理會讓「美日印澳四方會談」（QUAD）更加緊密，但美國需要大陸從中斡旋，印度也因保持中立而立場擺盪，戰爭勢必對QUAD的發展投下變數。此消息引發熱議，不少網友對印度的表現相當驚訝，更有人盛讚印度的決定頗具智慧。

根據《中評社》30日報導，陳建凱29日出席中興大學國際政治研究所舉辦的「亞洲前瞻線上講座」，陳指出，QUAD的成形及壯大基本上跟中國的外交政策有正相關，因美國為應付中國崛起，才逐漸擴大QUAD的功能，盼能藉此在中美博奕中握有更多籌碼。

陳建凱分析，西方陣營其實對QUAD態度不一，尤其德國、法國等歐盟大國並不希望安全與經濟都被美國主導，特別是印度不願配合西方陣營制裁俄羅斯，反與中國大陸同樣採取中立態度，讓QUAD結構產生程度上的影響，也埋下未來變數。

印度的立場引發網路熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「印度果然很有思辨力，不會輕易被政治操弄」、「印度領導也是滿有智慧的」、「印度已看破美國的手腳了」、「歡迎印度棄暗投明」、「還美日印澳四方會談勒！日本、澳洲根本是美國跟班好嗎！」「台灣也該多學學歐盟大國與印度，基於本國利益，在不同議題有不同主張」。