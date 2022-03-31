中國外交部3月30日證實，中共領導人習近平和李克強4月1日將與歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）舉行網路視訊峰會。美國之音報導，歐盟表示，將通過峰會向中國施壓，要求北京在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭上保持中立，不去幫助俄羅斯；如果中國繞過西方的制裁，將有嚴重的後果。

美國商業電視頻道CNBC周三援引歐盟瞭解這次中國歐盟峰會的消息人士的話說，這次峰會的目標是以某種方式確保中國在俄羅斯入侵烏克蘭的問題上保持中立，不去支援俄羅斯。

消息人士還表示，歐中經濟關係和近期的貿易糾紛也可能在峰會上被提及，但焦點肯定是在俄羅斯入侵烏克蘭的問題上。

一些西方國家領導人對中國在俄烏戰爭中發揮什麼樣的作用表示關切。中國當局目前仍拒絕譴責俄羅斯對鄰國烏克蘭毫無挑釁下的入侵。北京在聯合國安理會譴責莫斯科的決議中投下棄權票。

中國還支持俄羅斯反對「北約東擴」的立場。美國官員表示，俄羅斯還要求中國提供軍事和經濟支持。克里姆林宮和北京都予以否認。

★決定中歐未來的時刻

報導說，另外一名瞭解峰會情況的歐盟官員說，這次峰會是決定歐中關係的時刻。如果中國與俄羅斯站在一起，那將對中歐關係具有非常負面的影響。

報導還援引第三個沒有透露姓名的歐盟官員的話說，峰會起初是要宣佈幾個小的倡議，但情況有所變化。現在主要的訊息是，如果中國繞過西方的制裁，將有嚴重的後果。

報導稱，有歐盟成員國外長曾表示，如果北京在入侵烏克蘭上幫助俄羅斯，西方也應該討論制裁北京。

此外，不同的歐盟國家的領導人上周也敦促北京利用其影響制止俄羅斯在烏克蘭的戰爭。意大利總理馬里奧·德拉吉上周曾對CNBC表示，中國在和平進程中作用關鍵，有很大影響力。

近年來，歐盟與中國的關係一直波折不斷。2020年年底，雙方簽署了投資協議，但是新疆維吾爾族人遭到中國當局系統性迫害的醜聞被揭露出來以後，歐盟決定凍結這項協議。

最近，歐洲委員會在世貿組織開啟對中國的仲裁案，批評中國對歐盟成員立陶宛進行歧視性貿易懲罰。

CNBC報導說，全球最大的政治風險諮詢公司歐亞集團周二在一個通告中表示，週五的中歐峰會應是一個讓結束過去一年的歐中緊張關係，開啟新的合作領域的機會。但是，俄羅斯入侵烏克蘭及中國拒絕譴責俄羅斯侵略，讓歐盟重啟關係的期待破滅。

通告還表示，歐盟在烏克蘭問題上對中國的失望，以及二十多年來最牢固的跨大西洋團結，在未來將支撐歐盟與美國針對北京的更緊密的關係。

美國與歐洲的關係在俄羅斯入侵烏克蘭之後大幅度改善。此前，美國與歐洲在2021年夏天塔利班奪取阿富汗政權上存在外交政策分歧。另外，美國與澳洲達成的建造核動力潛艇的交易也令法國深感憤怒。

不過，目前，華盛頓與布魯塞爾之間更多的是談論合作。美歐協調對俄羅斯展開嚴厲的制裁，美國也在努力支持歐盟減少對俄羅斯能源的依賴。

香港親中的英文媒體《南華早報》周三也援引消息人士及外交分析報導說，儘管北京試圖將烏克蘭問題與中歐關係分開，但是，俄羅斯入侵烏克蘭將是已經長時間拖延了的中歐年度峰會的主要議題。

報導說，一個歐盟國家瞭解峰會議程的消息來源說，這次歐盟向中國明確表示，真的希望討論烏克蘭問題。而另一位消息人士也說，期待中國遵守制裁，不以任何方式向俄羅斯提供支援。