小編今天（31日）精選5件不可不知的國內外財經大事。陽明海運30日法說會撥雲見日，看好「後」市兩大商機湧現，一是大陸「疫後」出貨潮、二是俄烏「戰後」重建與民生物資需求，可望刺激運價快速反彈回升，預估海運4、5月開始活絡，甚至可見報復性運輸需求成長，第二季傳統淡季不會太差，第三季傳統歐美線旺季會繼續旺。

【1】疫後、戰後兩大商機浮現... 陽明：4、5月運量可望回溫

隨著貨量湧現，陽明預估，將帶動運價回復到高檔區震盪整理，雖然挑戰前高，大幅成長的機會不大，但船公司營運今年可望獲得載貨量增加的加持，全年績效將不會太差。

陽明海運業務長張紹豐表示，近期運費下滑幅度在可接受範圍，隨著上海等大陸省市陸續解封，遞延貨量釋出，加上俄烏和談露曙光，戰後重建物資與民生需求拉貨，後續貨量與運價反彈力道大，預料第二季市況不會太差。

【2】陸封城衝擊PC、手機 劉德音：台積電需求仍強勁

俄烏談判現曙光，全球主要股市上演慶功行情，帶動台股股匯雙漲，外資回頭大買逾220億元，30日開高走高大漲191點，重返5日線及半年線，也激勵新台幣衝衝衝，終場收在28.58元兌1美元，創一周新高，升值1.85角，創逾二年單日最大漲幅，總成交值放大至19.24億美元。

【3】7檔官股寵兒 逢低加碼

官股券商30日趁著三大法人同步買超，尤其外資一口氣買超221億餘元之際，大舉調節賣超50.2億元，為今年罕見的大賣超，不過，仍逢低加碼聯發科（2454）七檔個股各達1億元。

【4】前副總蔡進國登山罹難 和碩發聲了：遺憾與不捨

和碩聯合科技前副總裁蔡進國5天前至三峽滿月圓登山失聯，經74小時搜救，昨(30日)上午救難人員終於在雙溪山陡峭山壁上尋獲蔡進國，但已不幸身亡。對此憾事，和碩表示，對於蔡進國先生意外離世，深感遺憾不捨，也對其家人表達深切哀悼之意。

【5】長榮鋼改選 弟弟派名單出爐

台股2022年首家經營權大戰上場！長榮集團旗下子公司長榮鋼6月10日召開股東會並改選七席董事，據了解，長榮集團弟弟派陣營張國明、張國政合計提交五席董事及三席獨董名單，哥哥派名單將在31日公布；業者指出，長榮鋼兄弟大戰呈現五五波態勢，欣陸工程董事長殷琪及四大委託書通路商將是經營權花落誰家的重要關鍵。