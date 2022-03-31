今年第一個熱低壓昨生成，不過勢力太過單薄，今晨減弱為低壓；專家認為，該低壓缺乏發展條件，已不太可能形成颱風。但它消散後，殘餘水氣將通過台灣地區，恐怕對周末起的大範圍降雨，帶來一定程度助長。

第一個熱帶性低氣壓生成後，本身條件、所在環境都不利它發展，很快於今晨轉為低氣壓，預估未來將登陸中南半島。它的勢力雖自我萎縮，殘餘水氣卻「有點像樣」，有機會往台灣接近，為接下來的大範圍降雨提供支援。

天氣風險天氣分析師吳聖宇指出，低壓可能會從周五起一直到周末，成為華南雲雨帶的水氣來源，間接影響台灣天氣。