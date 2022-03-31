大陸央視新聞3月31日報導，世界衛生組織當地時間3月30日，舉行新冠肺炎例行發布會，世衛組織祕書長譚德塞表示，現有研究表明，最有可能出現的情況是新冠病毒將繼續進化，但隨著人體免疫力因疫苗接種或感染病毒而增強，新冠病毒導致疾病的嚴重性會隨著時間推移而降低。但如果人的免疫力減弱，病例數量和死亡人數可能會出現周期性高峰，這種情況下弱勢群體需要定期接種新冠疫苗加強針。世衛組織同時盛讚中國採取了非常強有力的措施遏制疫情。

譚德塞指出，最好的情況是出現不太嚴重的變異株，從而不需要接種加強針或調整疫苗成分。而最壞的情況是出現一種致病性更強且具有高度傳染性的變異株，在這種情況下，此前接種疫苗或感染病毒所帶來的保護力將迅速減弱。

世衛組織衛生緊急專案負責人邁克爾·里安在會上指出，中國採取了非常強有力的措施遏制疫情，感染率、死亡率和住院率都非常低，即使在新冠肺炎大流行期間，中國的經濟和社會也可以繼續良好運轉。

里安稱，應採取數據驅動的分步式方法成功擺脫疫情。相信中國政府將讓民眾得到最大程度的保護，並重新參與社會和經濟生活，而每個國家都需要達到這樣的平衡。

里安表示，中國有非常聰明的人民、優秀的科學家和公共衛生專家，可以為政府提供建議，在接下來的抗疫中取得與此前一樣的成功。