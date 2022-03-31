據上海市衛健委今早（31日）通報：昨天（2022年3月30日0—24時）新增本土新冠肺炎確診病例355例和無症狀感染者5298例，其中16例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，10例確診病例和4477例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例3例和無症狀感染者1例，均在閉環管控中發現。

★市委書記強調嚴控 盡早實現社會清零

上海市新冠患者連日暴增，防疫路線引起質疑。當地昨天（30日）晚上召開全市領導幹部大會，市委書記李強明確要求，要以嚴格徹底的管控舉措，確保核酸篩查工作按時按質完成，真正把風險人群管住，盡早實現社會面清零等。

市委書記、市新冠肺炎疫情防控工作領導小組組長李強明言，要堅定堅決實施全域靜態管理、全員核酸篩查、全面流調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施。篩查期間嚴格落實「人不流動、足不出戶」，確保「不漏一戶、不落一人」，把規定的要求不折不扣執行落實。

上海市市長龔正要求，要按照市委部署，態度堅決、意志堅定、行動迅速，從嚴壓實防控責任，從快抓實防控措施。社會面和重點場所防控要緊而又緊，切實管控傳播風險。生活物資要確保貨源充足、價格穩定、供應通暢。上述會議在市內各區設分會場，有超過3000名領導幹部參加。