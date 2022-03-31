國立台灣海洋大學確診教授（案23022）曾與友人去銀河小吃店，又與3名同為教師友人到帝都商務會所吃飯，有網友看到記者針對海大教授去帝都商務會所消費的足跡表示「可能比較複雜」，好奇詢問「感覺就是什麼學術會議而已，怎麼會複雜？」貼文釣出內行人曝內幕。

海大確診教授3月25日和3名同為教師友人，至「帝都商務會所」消費。（台北市政府提供／陳彩玲台北傳真）

一名40多歲海洋大學教授3月21日至基隆銀河小吃店染疫，25日又與3名同為教師友人到帝都商務會所用餐，導致基隆銀河小吃店群聚擴大，確診的海大教授傳播鏈也延燒台北、高雄，造成台北商業大學、高雄樹德科大共3名體育老師確診，多所學校受到波及，匡列接觸者隔離採檢和停課。

有網友在PTT發文表示，看到記者問說，去小吃店消費的海大教授，有去帝都商務會所消費可能比較複雜，原PO認為學者跑去商務會所感覺就是參加什麼學術會議而已，商務會所不就是可以上網、影印、傳真、喝咖啡、開會的地方，讓他忍不住好奇「為什麼記者說場所可能比較複雜？是複雜在哪？」

貼文引起熱議，大家紛紛表示「那是一間禮服店」、「商務會所得看主題」、「遇到理組的小姊姊可以一起算微積分，輸的喝」。

帝都商務會所其實是酒店裡頭的禮服店，在台灣，酒店通常指特種行業場所，常有穿着西裝或小禮服的男、女公關陪酒，依服務內容可再分成制服店、禮服店以及便服店，禮服店為私檯制，經理帶公關小姐上檯站一排供客人挑選，坐下來10分鐘就要決定是否留住小姐，確定要消費者需把酒店小姐剩下的時間買下來。