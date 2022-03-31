浩鑫(2405)公布2021年合併營收新台幣18.42億元，年增6%，主係受益本業多元佈局效益顯現與跨足科技醫療領域有成，及因第四季公司認列業外處分辦公大樓利益，稅後淨利1.95億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.58元。

浩鑫去年全年毛利率39.01％，年增1.7個百分點，主要受惠商規應用電腦出貨動能穩健，且新產品線工業電腦亦逐步出貨並獲得客戶肯定，同時疫情驅動數位化及自動化趨勢，客戶將公司產品整合於商用VR、AI機器視覺、邊緣運算的方案中，為終端應用提供穩定的運算效能。去年第四季更因元宇宙、AI、影像、網路監控等多種應用需求，推動公司產品出貨明顯增加，以及子公司暄達醫學醫療級氣墊床產品出貨暢旺帶動下，共同推升單季合併營收衝上二年來新高。

但在營業費用方面，因去年全球航運吃緊，運輸費用日益上揚，以及全球經濟成長受囿於疫情困擾之際，在此多種總體環境不利因素下，公司更為積極擴張海外市場規模而增加投入研發、行銷費用，以致營業費用增加而影響部分全年營業利益。

展望2022年，浩鑫預期在航運問題可望逐漸紓解，且拓展海外市場規模將於今年逐步顯現效益，營收可望維持成長，及持續推升營業利益。同時因應全球對智慧城市（Smart city）、智慧工廠（Smart factory） 等投資增加，公司除將強化在機器視覺應用的產品，且亦會持續拓展Kiosk多元應用機會，以擴張市占率；在科技醫療領域部分，子公司暄達醫學將以透過海外子公司優化現有產品於海外市場的推廣與布局，同時搭配IoT醫材應用產品的開發，以聚焦科技醫療迎接多元應用趨勢，維持營運穩健增長。