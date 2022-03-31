r中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建3月31日在大陸《環球時報》撰文指出，在日益複雜的國際格局變化中，一個穩定向好的中歐關係，對雙方和對世界尤其重要。要實現中歐關係的價值倍增，就需要雙方共同努力，始終堅持守正創新的方向。

崔洪建認為，堅持守正創新的當務之急，是要把中歐之間的許多大事要事辦好，雙方各領域合作對話要盡快回到正軌並有序推進。堅持守正創新的優先事項，是要為中歐合作挖掘更強勁的內生動力，不斷培育面向未來的新增長點。中歐互為對方最大交易夥伴，擁有巨大的共同利益，已經形成強大的經濟共生關係。

崔洪建表示，堅持守正創新的現實挑戰，是中歐要共同構築起不受外界干擾、不被亂局裹挾的防火牆。烏克蘭危機是影響當前歐洲乃至世界秩序的大事，生亂生戰不僅破壞歐洲的安定和發展，也違背國際社會的共同利益。中方在表達對危機演變為戰亂的痛惜、對生命和財產損失的同情之際，始終堅持通過勸和促談達致停火止戰的立場，並與歐洲國家積極溝通來推動和平力量的不斷壯大。中方未必能如歐洲所願去發揮某種直接的「調停」作用，但中方沒有抱薪赴火，更沒有趁火打劫，這種理智務實和平衡立場顯然比煽風點火、火上澆油更符合歐洲的現實需求和長遠利益。

崔洪建稱，在歐方不再受外界蠱惑而糾結于中方是否「選邊」的問題之後，它對中國夥伴能夠提供的支持和幫助就會有一個更合理的預期，中歐在推動危機的和平解決、減少衝突的外溢效應、避免制裁的連帶損害等方面就有了更廣闊的合作空間。雙方可以在人道主義援助、難民問題解決、經濟穩定復甦、能源危機應對等議題上找到更多共識，並有足夠動力將共識轉化為共同行動。

崔洪建強調，實現「永久和平」不僅是戰後歐洲的美好願景，也是中方對歐洲的強烈期許。只有一個穩定而非動盪的歐洲，才能確保中歐兩大市場的共同繁榮；只有一個和平而非戰亂的歐洲，才能確保中歐兩大力量的自主發展；只有一個團結而非分割的歐洲，才能確保中歐兩大文明的交流互鑒。但實現這些共同願望的前提是，歐洲需要在衝突當前帶來的情緒起伏後盡快回歸理性，以「主人翁」而非「盲從者」的姿態去面對並解決問題；需要在變局隨後產生的地緣旋渦中堅定站穩腳跟，以真誠夥伴而非博弈對手的心態和行動去認識並接納中國。