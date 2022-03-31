隨著距離年底選戰越來越近，各政黨的布局也逐漸明朗，但國民黨與民進黨的桃園市長人選都未確定，國民黨立委萬美玲今（31）日表示「如果黨需要我們戰，我們當然站在第一線」，並加碼爆料現任桃園市長鄭文燦比較希望民進黨派空降的人去選，「因為在地的人輸了責任可能算在他頭上！」

萬美玲今日在《嗆新聞》接受媒體人黃揚明專訪，對於台北市議員羅智強有意參選桃園市長被認為是外來者，甚至傳出「圍強」一事，萬美玲不避諱說「他的確是外來者」，但不至於到「圍強」，也不用討論所謂的空降，「台灣就這麼小，還要空降什麼？」

萬美玲指出，若空降這件事如此不可行，「那到底陳時中為什麼會在桃園的民意調查度這麼高？」萬美玲認為，重點應該與這個人的人格特質、影響力、吸引力、個人魅力、政策實踐力等有關，能不能吸引到選區內的人、是不是最強的人，才應該是評估的重點。

萬美玲表示，不管是誰都是國民黨的資產，羅智強屬於國民黨內較稀有且很有戰力的人，尤其許多人遇到議題時可能都會有選票考量，但羅智強很直接，所以獲得很多人的欣賞，「他絕對是國民黨的一個寶！」

萬美玲說，自己沒有想爭取選市長這件事，但她抱持開放態度。萬美玲認為，這屬於很大的責任，如果黨需要我們戰，我們當然站在第一線，但是我們能不能把這場仗打好，我覺得要深思熟慮。

除此之外，萬美玲表示地方盛傳一種說法，稱鄭文燦其實不想要在地的人，他想要空降的人接班選，因為在地的人輸了責任可能算在他頭上，但如果空降的人來，贏了榮耀在他身上，責任並不在他身上；黃揚明也說，就他的了解鄭文燦非常希望衛福部長陳時中選桃園，但台北也很希望陳時中選，所以目前還在拔河中。