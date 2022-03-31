搶攻母親節孝親感恩商機，位在台北市吉林路美侖商旅的「CAFE49」全日餐廳推出「媽媽感謝祭活動」，自4月1日起至5月31日止，只要透過電話或官網預訂週一至週五晚餐或假日午餐、晚餐，即可享4人同行媽媽1人免費，標榜以歐陸美饌孝敬媽媽。

此外，5月7日至5月8日「CAFE49」全日餐廳另推出每客1420元的母親節限定套餐，主廚打造一系列以元氣養生概念食材入菜從前菜、湯品、主餐到甜點共六道佳餚，內容包括「鮮蝦蘆筍沙拉佐柑桔油醋汁」、「巴西蘑菇燉雞湯」、「乳酪焗烤生蠔拚酥炸軟殼蟹」，饗宴主角「魚子醬香煎國王鮭魚佐白酒醬」或「法式烤羊排佐彩椒醬」或「戰斧豬排佐迷迭香醬汁」、「美國頂級菲力牛排佐阿根廷青醬及夏威夷黑鹽」四選一等經典菜色全部輪番上陣，席間再加碼贈送每位顧客餐前特調飲品一杯。除了享用星級美食餐點外餐廳另安排專人為全家人拍下全家福照片讓美好回憶永恆保存。

「CAFE49」餐廳表示，優惠限點用套餐人數達4人以上即享75折、5人以上未滿4的倍數享85折優惠，此優惠不得與其他優惠活動併用且僅限12人（含）以內之消費，13人以上團體不適用且無法拆單結帳。