美國女演員潔潔達蘋姬史密斯（Jada Smith）的光頭造型在奧斯卡上遭嘲笑，引起軒然大波，因為她其實是因健康因素而脫髮。對此，現任模特兒的前護理師趙宇喬透露，她也曾受脫髮所苦，發病之後2個月約有90％的頭髮都掉了，積極接受治療，打頭皮針打到哭，都阻止不了頭髮一直掉。

趙宇喬昨在臉書上分享自身經驗，她曾受脫髮症帶來的苦，或許現在還是。四年前的某天她發現頭髮少了一塊，看到光禿禿的頭皮嚇了一跳，接下來是無止盡的掉髮，兩個月掉了90%的頭髮，照鏡子覺得自己很像電影《魔戒》裡的咕嚕，就剩幾根頭髮孤零零地掛在頭上，想剃光頭又捨不得。

趙宇喬表示，從第一次發現那塊圓禿，從小診所到醫學中心就醫，抽血檢查幾乎都是正常，個種治療方式，包括塗類固醇、口服類固醇與打頭皮針通通都嘗試了，一堆副作用，像是變胖、情緒不穩、常常感冒等，都讓她很痛苦。

趙宇喬指出，頭皮針從每次五針，到後來全頭皮每一公分一針，邊打邊哭到後來先打局部麻醉再治療，但這些都阻止不了頭髮一直掉。漸漸地，她變得討厭照鏡子，看著自己都會哭，也很害怕是不是一輩子都會這樣？

趙宇喬也說，工作被問到「怎麼戴假髮」時，還得裝沒事，在家人面前也老是說自己沒事，但其實她內心滿滿的疑問，覺得自己眞的衰爆了，工作的醫院收了、新工作又有問題、車禍膝蓋受傷不能走路、阿公罹癌過世，種種壓力讓她心理狀況糟糕透頂。

趙宇喬透露，幸運的是，她有支持她的人，隨著時間過去，頭髮慢慢長出來，雖然髮量沒有以前多，雖然有些是白頭髮，雖然有時候還是會掉一點，但至少有自己的頭髮了。