男演員李現在在戲劇圈打滾多年，憑藉著《河神》、《親愛的，熱愛的》兩部電視劇作品爆紅，走入大眾視野，外型英氣十足的他，曾被網友嫌棄眼睛不好看，但最後都憑著高超演技征服觀眾。近日，正在拍戲的他被網友偶遇，由於偶遇位置是個偏鄉小鎮，網友一天就看到李現5次，頻率之高讓不少人羨慕。

根據網友PO文提到，她妹妹騎著電動車外出，途中遇見獨自散步的李現，本來是問李現能不能合照，但被拒絕了，退而求其次問能不能簽名，本來想讓李現簽在衣服上，但李現覺得不太合適，於是直接拿起紅筆在公務員參考書上簽名，網友笑稱有李現的加持，考公務員應該可以考得上了。簽完名李現還幽默地說：「趕快去忙自己的，電動車別被偷了。」

該網友也說偶遇的地點是個小地方，年輕人都去外面工作了，剩下的都是老年人口，可能都不看電視劇，不太認識李現，所以李現就很自在的出門逛逛，妹妹是騎電動車經過覺得這個人長的有點臉熟，所以掉頭回去看，網友估計李現可能被妹妹這樣的行為嚇到了。

網友曝自己一天遇到5次李現的經驗，讓粉絲好羨慕。（圖／微博）

關於看到本人的感想，網友說李現很高很白，非常帥，非常巧的是該網友說總共遇到了5次，就連網友的朋友都要了一個簽名，網友也出來澄清他們不是故意的，是小鎮太小了，但李現可能懷疑她們是故意跟蹤，而這種巧合讓人哭笑不得。

網友說李現在跑步。（圖／微博）

網友的妹妹也在底下留言：「他好自律，最後一次是去跑步，他本人好帥，比電視上好看，太激動了我。」，據粉絲透露，李現應該是剛抵達該地，剛要進劇組拍攝電視劇，該劇女主角據傳是劉亦菲。