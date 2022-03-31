汪小菲昨（30日）突開砲，開嗆小S（徐熙娣）在節目分享大S（徐熙媛）與具俊曄重逢與相愛過程，怒嗆前小姨子「藥又吃多了」，不過對徐媽（黃春梅）來說，一個是女兒、一個是前女婿，徐媽都視為是自己的孩子，而徐媽一番言論也讓汪小菲很感動，他罕見在微博營銷號留言：「那是因為我們將心比心！」

小S日前在節目《小姐不熙娣》分享，大S與具俊曄重逢與相愛過程，這段節目預告傳到微博，還標記：「小S猜到大S具俊曄在一起了」，汪小菲氣得飆罵小S：「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」汪小菲暴走言論引發正反評價，他事後則吐人父心聲：「我想要孩子，更不允許一個我不認識的人讓他們叫爸爸，但是我已經隔離五次了，我現在回去是自取其辱」，並強調：「玥兒是我的肉，箖是我的兒子」，對具俊曄成為孩子的繼父相當不滿。

汪小菲開砲後，他微博已取消關注小S，形同撕破臉，不過對徐媽（黃春梅）來說，一個是女兒、一個是前女婿，對她來說很難選邊站，徐媽向媒體表示，小S和汪小菲都是她的孩子，她都疼，同時，徐媽也強調她就不插手管汪小菲和小S的事了，對徐媽來說，自己現在就是顧孫就好。

徐媽言論獲得陸網一片好評，汪小菲也罕見在微博營銷號留言：「那是因為我們將心比心！」看得出來他對前岳母仍有感情。