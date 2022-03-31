我國桌球猛將林昀儒最近真的累壞了，他前天進行一日3戰，接連拿下男單、男雙、混雙賽事，昨天繼續挑戰極限，一日進行4戰，8小時內力奪2勝2敗成績，與鄭怡靜混雙連2場獲勝挺進冠軍戰，可惜與廖振珽搭檔的男雙和個人單打部分失利，但馬不停蹄征戰還有如此表現令人佩服。

林昀儒兩天就打了7場比賽，體力相當驚人，前天3場比賽全數獲勝，得以在昨天繼續進行多項賽事，首先他在下午3點左右與廖振珽出戰男雙4強，以11：9、11：4、11：7解決南韓組合晉級金牌戰，接著僅休1小時男單就開打，他以11：9、9：11、5：11、7：11不敵南韓好手林鍾勳止步8強。

但這回他獲得4小時休息時間，於晚上9點再於男雙金牌戰出賽，可惜以7：11、11：6、6：11、4：11落敗，無緣奪冠。最後在晚上接近11點林昀儒繼續拚，與鄭怡靜攜手以11：6、11：8、11：8直落3解決對手挺進今天的混雙冠軍戰，林昀儒終於可以好好休息。

今天他將只有1場比賽，不像前兩天要馬不停蹄征戰，混雙冠軍戰預計今晚開打，對手是世界排名第3的法國組合袁嘉楠/勒貝松(Emmanuel Lebesson)，而對方正好是他們去年東京奧運銅牌戰遇上的勁敵，當時他們以11：8、11：7、11：8、11：5完封對手奪牌，期待晚上能再獲勝！