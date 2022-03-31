自從藝人大S（徐熙媛）2月份宣佈與舊愛「酷龍」成員具俊曄登記完婚後，立刻在兩岸三地及韓國掀起話題，具俊曄甚至發表婚訊隔天就立即飛來台灣進行隔離，為的就是想要趕快見到大S接續當年的情分，兩人浪漫的愛情故事也因此受到眾人流傳。而近日有網友挖出2021年，具俊曄與好友姜元來上節目的影片，當時的大S因還沒離婚，而主持人突然提起兩人的往事時，具俊曄也罕見變臉，甚至撂下狠話要眾人停止話題，超man舉動再度引起大批網友讚賞。

具俊曄在2021年6月時，曾與隊友姜元來一同出演網路綜藝節目《천만클놈》的錄製，當眾人討論起「酷龍」當年的豐功偉業及來台灣的回憶時，主持人突然提到「有人當時曾與台灣很有名的女演員交往」，一向好脾氣的具俊曄突然變得嚴肅，並把手放在嘴巴前「噓」的一聲要眾人不要討論這個話題（影片6:00處）。

隊友姜元來則是在一旁露出微妙的表情，當主持人還想持續追問時，具俊曄則表示「人家現在已經結婚過得很好，不要談這個話題」。而當姜元來提到《流星花園》的相關話題時，具俊曄再度露出不悅的表情說道「就說不要講以前的事了，你們是怎麼回事」，最後發現姜元來在講其他事他才放鬆緊張的情緒。

而網友對於具俊曄不想影響當年還沒離婚的大S所做出的舉動，也紛紛留言大讚「看來具俊曄真的很愛她，就連節目中提到舊愛都不願意打擾她當時的身分，真的很值得尊敬」、「具俊曄是真男人，恭喜你們結婚」、「那時的具俊曄肯定不知道徐熙媛會離婚，知道後也不想再錯過對方，太man了」、「沒想到哥哥從以前就這麼保護這段感情」、「我是徐熙媛的話看到這段影片會很感動」、「這種好男人不嫁可以嗎？」、「為了不影響當時還沒離婚的徐熙媛，哥哥真是太紳士了，請兩人到死都要幸福下去」。