國內疫情升溫，高雄31日新增4例本土確診個案，其中1例為基隆個案計程車司機的密切接觸者，另1例為3月26日參與台中婚宴的密切接觸者及其2位小孩，該2名同住家人為某國小同班學生，高市府防疫團隊將於上午10時舉行記者會統一對外說明疫情狀況。

高市府衛生局表示，新增4個案例中，1例為基隆計程車司機（案22688）密切接觸者，另1例為3月26日參與台中婚宴的密切接觸者及其2位小孩，同住家人就讀高雄市某國小，2人均就讀同一班級，同班師生及補習班師生採檢全數陰性，詳細情形將於記者會說明。