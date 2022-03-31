受俄烏戰爭衝擊國際情勢不穩影響，台積電股價表現震盪，一路從今年元月高點688元跌到3月16日低點555元，高低價差最多高達133元，等於一張就差13.3萬元，近期股價稍作回穩，昨(30日)睽違近一個月回到600元整數關卡，今日小跌盤中來到597元。觀察籌碼，外資對台積電操作呈現大賣小買，外資今年至昨日為止已大賣近40萬張，財信傳媒集團董事長謝金河進一步分析兩大原因，並強調買合庫金股票投報率比買台積電還要好，引發網友熱議。

謝金河昨日受邀到合庫演講，談到外資近來大賣台積電的兩大原因，首先，台積電全年股息11元，目前股價換算殖利率僅約1.86%，不如美國十年期公債殖利率近期已飆高至2.356%；其次，外資持有台積電成本僅100多元，外資把賣超台股的錢拿去加碼中資股，沒想到近期這些中資股跌到四腳朝天，這個時候台積電成了外資作帳最好的提款機。

謝金河強調，投資合庫金比台積電還要好，他表示，合庫金今年每股股利配發1元現金股利，股票股利0.3元，算是很好的水準，合庫金昨日股價來到28.95元創新高，這兩年抱著這檔資產就能漲快一倍。

網友紛紛表示，「這次我信你了，無腦金融股賺翻後面還有升息題材」、「去合庫總行演講當然直接講合庫很讚囉」、「合庫金長期存股，配現金+股票，穩穩賺」、「老謝真的很故意，誰會拿銀行股去比台積電」、「台灣人自己的谷月涵」、「老謝憑感覺說話吧，2020/03/30~ 2022/03/30含股息計算台積電報酬約135%，合庫金77.5%」；不過也有人說要反著做，「前幾天抄底台積電都賺兩三萬了」、「合庫的價錢很死，超難賣的」、「合庫金要成為第一檔下去的金融股了」。