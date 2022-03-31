好萊塢巨星布魯斯威利無預警宣布引退，現年67歲的他被家人證實罹患失語症多時，正在影響他的認知功能，而這份引退宣告，除了家人與布魯斯威利一同署名外，前妻黛咪摩爾的名字也在上頭，等同與布魯斯威利共發聲明，事實上兩人離婚後，仍是彼此人生中的至交，布魯斯威利甚至曾經幫助分手多年的黛咪摩爾戒毒並重返生活正軌，兩人有著超越夫妻的深厚感情，被外界盛讚是「最佳前任」。

黛咪摩爾同步在個人IG發表布魯斯威利的引退聲明，並且與其家人一起署名。(翻攝自demimoore IG)