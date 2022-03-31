布魯斯威利罹失語症引退 前妻黛咪摩爾共發聲明曾助她戒毒重生 09:272022/03/31 中時新聞網 吳品瑤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 布魯斯威利與黛咪摩爾離婚多年，但仍是彼此的人生至交，如今布魯斯威利引退，黛咪摩爾也力挺跟他共同發聲明。(達志提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 好萊塢巨星布魯斯威利無預警宣布引退，現年67歲的他被家人證實罹患失語症多時，正在影響他的認知功能，而這份引退宣告，除了家人與布魯斯威利一同署名外，前妻黛咪摩爾的名字也在上頭，等同與布魯斯威利共發聲明，事實上兩人離婚後，仍是彼此人生中的至交，布魯斯威利甚至曾經幫助分手多年的黛咪摩爾戒毒並重返生活正軌，兩人有著超越夫妻的深厚感情，被外界盛讚是「最佳前任」。 黛咪摩爾同步在個人IG發表布魯斯威利的引退聲明，並且與其家人一起署名。(翻攝自demimoore IG) 朝野發共同聲明 促政府積極反制俄羅斯 張菲、費玉清淡出螢光幕曝近況 好友脫口爆恆述法師常和她尪聯繫 #布魯斯威利 #黛咪摩爾 #引退 #失語症 #共同聲明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 布魯斯威利去年爛片「量產」 金酸莓為他特設個人專獎 17:152022/02/08 娛樂 蔡琴被賜死3次不忍了「現身喊開唱」 為這事紅了眼眶 16:572022/03/29 娛樂 歹徒初見布魯斯威利也超怕 名導曝片場軼事 13:122022/03/16 娛樂 在台烏克蘭人 可無限期延長居留 04:102022/03/02 國際大事 不是失智 布魯斯威利患失語症 與一原因有關 08:032022/03/31 生活 22歲寫真女星引退最後一脫 大尺度全裸放送F級曲線太養眼 20:292022/03/18 娛樂 金鏞連線 胡金龍加盟統一獅 04:102022/01/05 運動天地 工商社論》從聯邦最高法院的大法官引退，論美國政治的兩極化 04:102022/02/13 財經要聞 恐嚇又不倫2男退出演藝圈 34歲女星上空捧胸拚復出 20:352022/03/09 娛樂 蔡琴啟動新巡演 開心團隊有收入 04:102022/03/30 娛樂新聞 22歲暗黑女優宣布引退結束3年生涯 老司機超崩潰 18:132022/03/28 娛樂 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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