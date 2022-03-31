北市中山區知名制服酒店「金璁」，2021年2月間發生一起陳姓服務生趁著客人狂歡到天亮、不勝酒力時，A走3萬8000元酒帳未繳交給公司，也拒絕返還，氣得店家報警處理。由於陳男事後坦承因缺錢花用犯案，台北地院考量他沒有前科，態度尚可，依業務侵占罪判刑6月，得易科罰金，並沒收或追徵其犯罪所得。可上訴。

接近北市林森北路、民生東路口的金璁酒店，以陪酒小姐敢脫敢玩聞名。2021年2月7日，陳男眼見一間包廂的客人一路飲酒作樂到清晨6點，竟趁眾人不注意時，將客人買單用的3萬8000元帳款侵吞入己，未按規定交給酒店林姓業績助理。

後來林男發現帳款短少，經調閱店內監視器，向當時負責收錢的陳男追討，陳男卻表示自己沒錢可還，林男於是代表金璁報警提告。陳男到案後坦承A錢，但無法賠償公司，法官認定他利用職務之便侵占公款，除判刑6月外，並宣告沒收被他A走的3萬8000元犯罪所得，若不能或不宜執行沒收時可追徵其價額。

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