台南3月初爆發今年首波禽流感疫情，市府農業局動保處對其周邊禽場進行第1輪採樣監測，均無檢出禽流感病毒；另，為確保整體產業安全，冬季期間採檢在轄內雞場及水禽場3240件樣本，今日已全數完成檢驗，結果皆為陰性。

市府農業局動保處今年3月2日接獲麻豆區一處烏骨雞場通報場內雞隻異常死亡，經採驗後確診為H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，當下除了啟動防疫撲殺，也針對案例場周邊禽場實施採樣監測。

動保處今天表示，該確診案例場完成空場消毒後，立即對其周邊禽場進行第1輪採樣監測，均無檢出禽流感病毒核酸，顯示疫情已控制。冬季是禽流感好發時期，去年10月啟動禽流感防疫監測，目前已完成採檢，共計3240件樣本，禽流感檢驗結果皆為陰性。

動保處指出，鄰近國家日本、韓國均有禽流感疫情發生，而台灣為候鳥遷徙度冬之地，病毒入侵風險極高。今年迄今全台共發生18例禽流感案例，環境中仍可能有病毒存在，故呼籲禽場仍須落實防疫消毒，若有異常情形時，應立即通報，切勿隱匿疫情造成禽流感病原擴散。