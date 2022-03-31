外資及投信法人周三（3/30）同步偏多，外資與陸資買超221.29億元，投信法人買超22.01億元。PGIM保德信全球中小基金經理人王翔慧分析，根據歷史統計，在升息、通膨、成長等因素共伴的時期，中小型股往往能創造優於大型股的報酬表現，目前市場預估2022年中小型股不論在獲利與銷售成長幅度，都能跑贏大型股，其中，小型股今年的獲利成長預期高達16.2%，中型股也有望繳出10.9%的雙位數表現，相較之下，大型股雖然也有成長，但幅度僅8.8%。

據統計，外資昨天在上櫃買超前10名依次為:富邦美債20年(00696B)、漢磊(3707)、康和證(6016)、光頡(3624)、世界(5347)、合晶(6182)、元太(8069)、系統電(5309)、陸海(5603)、能率網通(8071)。投信昨天在上櫃買超前10名依次為:台半(5425)、元太(8069)、茂達(6138)、長聖(6712)、朋程(8255)、群聯(8299)、雙鴻(3324)、中探針(6217)、百容(2483)、系微(6231)。

王翔慧表示，統計1960年代以來，符合高成長、高通膨以及聯準會升息三大條件，共計有14個年度，期間中小型股報酬領先大型股機率高達7成以上，加上今年來全球股市受到戰爭影響而出現拉回，讓中小型股的本益比已落在過去10區間下緣、歷史均值之下，投資價值浮現，搭配總經與評價面優勢，中小型股更具備投資潛力。

還有很重要的一點，是近年被動資金興起，但這些資金對於中小型股的關注度不高，王翔慧認為，由於分析師投入在研究小型股的資源較少，加上小型股亦非被動式資金布局範疇，因此具有基本面優勢的小型股，往往缺乏資金關注，然以長期的角度及評價來看，基本面終將反映在股價及企業價值上，而近期中小型股本益比來到相對低檔，正是逢低布局的好時機。

王翔慧指出，過去大型企業的利潤率成長，半數受惠於全球化因素，包括低稅率、節約勞動與原料成本等，因此跨國企業擁有強勁的獲利能力，相對地，中小型企業多為內需型產業，受到國外的風險影響較低，更有利於參與疫後經濟正常化，統計顯示，代表小型股的羅素2000指數，海外營收占比僅20%，以大型股為主的S&P500指數則有近三成為海外營收，另外，面對全球供應鏈短缺時，更能快速轉向國內供應鏈的支持，避免斷鏈風險。