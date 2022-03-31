浩鑫（2405）去年營運維穩成長步調，全年營收年增6％、達18.42億元，稅後淨利1.96億元，年增236％，每股稅後盈餘（EPS）0.58元，同站近年新高。展望今年，浩鑫預期旗下準系統相關業務及聚焦科技醫療策略將進一步發酵，帶動營運規模穩健擴大增長。

受惠商規應用電腦出貨動能穩健，新產品線工業電腦亦逐步出貨並獲得客戶肯定，加上受疫情驅動之數位化及自動化趨勢，客戶將公司產品整合於商用VR、AI機器視覺、邊緣運算的方案中，為終端應用提供穩定的運算效能，推升浩鑫去年毛利率再年增約2個百分點、突破39％。

另一方面，受到全球航運吃緊，運輸費用日益上揚，及全球經濟成長受囿於疫情困擾，浩鑫為積極擴張海外市場規模、增加投入研發、行銷費用，以致營業費用增加而影響營業利益表現。

展望2022年，預期在航運物流問題可望逐漸紓解，且拓展海外市場規模將於今年逐步顯現效益，營收力拚維持成長、持續推升營業利益。同時因應全球對智慧城市（Smart city）、智慧工廠（Smart factory）?等投資增加，公司除將強化在機器視覺應用的產品，且亦會持續拓展Kiosk多元應用機會，以擴張市占率。

至於在科技醫療領域部分，子公司暄達醫學也將透過海外子公司優化現有產品的推廣與布局，同時搭配IoT醫材應用產品的開發，以聚焦科技醫療迎接多元應用趨勢，維持營運穩健增長。