基隆類普篩挨批雙標！ 陳時中駁：時空背景不同

基隆疫情升溫，衛福部長陳時中坦言有社區傳播可能，因此實施基隆「類普篩」試辦計畫，但類普篩卻也遭外界批評雙重標準，陳時中今強調時空背景不同，並指出去年、前年國內家用快篩試劑不足，且當時專業快篩準確度不高，根本無法與今年情形類比。

去年萬華疫情爆發時，國內多個縣市倡議用普篩以達病毒清零，但遭陳時中指出會有偽陽、偽陰性問題打槍，如今卻在基隆爆發疫情時推出類普篩，引起批評。陳時中今天說，「若前年要做，你就沒有這些相關的東西，去年要做，那時主要都是專業用快篩，精確度也相當不足。」

陳時中指出，去年的專業用快篩試劑準確度僅七成，現在是家用快篩較普及，且準確度可到九成以上，「這兩個時空背景完全是不一樣的情況，我們現在做，也是擇定有社區傳播可能性的地方試辦，若成功將來就可採這樣的圍堵模式。」

談到國內現在進入疫情多點齊發階段，陳時中也不諱言可能是境外的多點滲漏所造成，因為台灣不會自己產生病毒，當然是由境外移入滲漏，不論是從航空、貨船運，或是偷渡都有可能性。

陳時中表示，追求共存大部分是因為在某個情況下，不得不共存，因此要在共存條件內去尋求社會可追求的方式來做，台灣未來有可能走向共存，「因為Omicron的傳播力非常強，但在目前可做到的情況下，我們還是要先讓社區內變的更安全。」