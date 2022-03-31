上海市委市政府今天向全體市民發表公開信，感謝市民的理解支持和付出，呼籲大家共同守護家園、守護城市。（澎湃新聞）

新冠疫情嚴峻的上海市，不僅從二月下旬就陸續實施中高風險社區封控，更史無前例的從本周一（28日）開始，實施「鴛鴦鍋式」分區封控，以黃浦江為界，浦東、浦西各封控四天，進行大規模核酸普篩。上海市委市政府今天致信全體市民，感謝大家的理解支持和付出，共同守護家園、守護城市；同時重申上海堅持大陸中央「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖。

上海市大規模爆發新冠疫情，連日來篩查出的本土確診病患和無症狀感染者動輒四五千例。本周一開始實施的封控措施，讓這座有著2500萬常住人口的超級大城市，封控區內的民眾足不出戶，外頭馬路上頓時一片空蕩蕩，宛如空城，也造成民眾諸多不便。

上海實施封控隨之而來的，就是民眾蜂擁至超市搶買民生物資、超過2萬名金融從業人員被召回陸家嘴區的辦公室，並被命令在那裡度過封控期，以保證金融交易業務順利進行，有的公司凖備了睡袋和基本用品、還有民眾在健身房被就地隔離回不了家、也有家庭主婦和先生被迫分居兩地，成了「疫情寡婦」、上海東方醫院因疫情關急診，一名護士突氣喘發作求診被拒後離世。

上海市委市政府今天致信全體市民稱，3月以來，由新冠病Omicron變異株引發的疫情突襲申城，上海面臨常態化疫情防控以來最嚴峻的考驗。全市上下堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，全力保障人民群眾生命安全和身體健康。

公開信感謝在防疫第一線衝鋒陷陣的醫務疾控人員、基層幹部、社區工作者、公安民警等，有主動請纓的社區志願者以及保障超大城市運行的各條戰線同志，還有守望相助的廣大市民朋友。大家識大體、顧大局，堅韌不拔、眾志成城，配合疫情防控積極主動，面對暫時困難咬牙克服，充分彰顯了風雨來襲時同丹共濟、共克時艱的上海市民形象。

公開信表示，來勢洶洶的疫情和一些旨在阻斷病毒傳播的防控措施給市民的正常生活帶來許多不便，有些市民朋友已經多日處於封控之中。對大家的困難和呼聲，政府感同身受、記掛在心；對大家的理解、支待和付出，政府致以崇高的敬意和衷心的感謝。