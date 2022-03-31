30日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，在基隆宣布執行類普篩計畫，實際上如何實施，31日指揮中心醫療應變組副組長王必勝說明，類普篩將用快篩取代PCR，由民眾自己執行回報，由中央提供快篩試劑，地方協助發放給鄉親。

王必勝表示，以往篩檢都是以PCR為主，但現在家用快篩已經普及，效果也很不錯，可以將家用快篩取代PCR；王必勝也說，不會強制民眾篩檢，由市政府判斷需要發放多少，能夠做多少，希望民眾能夠配合。

如果篩出陽性怎麼處理？王必勝說明，當篩出陽性一定會有管道讓民眾通報，再用PCR確認，確認感染後會後送到加強版集中檢疫所，不會排擠到醫療量能。

王必勝強調，新冠肺炎Omicron變異株傳播速度太快，傳統方式需要調整，沒有辦法等大家出來社區篩檢站或疫調匡列，要趕快找出病例，在桃園機場也都使用家用快篩監測，類似普篩效果，疫情監測效果都不錯。