和碩前副總裁蔡進國獨自登山失蹤5天後，陳屍在雙溪山後溪谷被尋獲，台灣野外地區緊急救護協會理事長王士豪醫師在臉書教導民眾迷途時的STOP原則，及痛批網路傳言：「因為獨攀而死亡，是很浪漫的事」，他表示這是狗屁，希望這種會害死人的言論不要再傳播。

和碩前副總裁蔡進國獨自登山失蹤5天，昨（30日）遺體在雙溪山後的溪谷被尋獲，台灣野外地區緊急救護協會理事長王士豪醫師在臉書悲痛發文寫到，迷途時的STOP原則，保護好自己，避免失溫、不要往溪谷走，迷路時最簡單的方式，但也是最有機會被救到的方式就是：「立刻在原地不動、保護自己、做好保暖、等待救援」。

針對獨攀的議題，王士豪提到，他反對獨攀，也建議朋友們盡量不要獨攀，因為獨攀時，一旦失去行動能力，身旁沒有任何人可以救援，這代價大到無法彌補，且失去行動能力的時候，未必都是失去意識，有時候意識清楚，但已失去行動能力了。這時候如果因為獨攀，走向死亡。那真是太悲傷、太可惜了。

另外傳言：「因為獨攀而死亡，在自己喜歡的山裡面死亡，是很浪漫的事。」王士豪大大譴責，他認為這一點都不浪漫，都是狗屁，慎重的提醒民眾，這種會害死人的言論千萬不要再傳播了。

最後王士豪說，雖然很多人因為他反對獨攀討厭他，但他認為身為1個醫師，需依照專業，說正確的話，做對的事情，他只在乎他講的話、做的事，能否能夠救到人，並盡全力做民眾教育，希望不要再有這種令人難過的事情了。