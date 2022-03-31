內門區瑞山里「石頭里長」謝振城2020年曾因嗆聲要開車衝撞擺攤連署的罷韓團體，遭檢方依妨害罷免等罪嫌起訴，一審遭判4月，可易科罰金。二審高雄高分院31日駁回謝男等人上訴，可上訴。

2020年2月12日，高雄市長韓國瑜罷免進入第二階段連署，內門紫竹寺周遭出現罷韓團體擺攤徵求連署，有民眾發現，立刻聯繫謝男，謝男馬上和姊姊及一名那姓男子趕抵現場，嗆「這我的廟地，請你出去」要求罷韓團體不得在該處連署。

當時，罷韓團體將連署攤位挪移至路口轉角，但謝男仍不滿表示「我出三聲，沒有移開，我馬上開車來撞你，我沒有騙你」，並嗆說，「你們看可以去那邊死較不會臭，可以嗎？」。謝男還指揮那男「車移過來，不要讓他停」，那男於事駕車逼近連署攤位，還不斷按鳴喇叭威嚇罷韓團體成員。

謝女也怒氣沖沖、罵罷韓團體「卡旁邊死，較不會臭，擺在那邊不是一樣人家的地」、「我看你這狗屎人，是非不分」、「這型就跟三粒欠二粒一模一樣，就是那款死人型，看了就受不了」、「你們要當畜生也無所謂」。

該案進入司法程序後，謝振城出庭時均低調不願多談，強調不想再引起什麼誤會。一審認定謝男、謝女、那男以恫嚇、脅迫行徑，想要驅離罷韓團體、達到妨害罷免連署目的，依違反公職人員選舉罷免法等判謝男4月、謝女3月、那男3月，均可易科罰金。

二審高雄高分院駁回謝男等人上訴，全案仍可上訴。