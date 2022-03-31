日本顯示器(JDI)宣布，計畫試產新的低耗電面板，希望可延長智慧手錶，以及其它消費性電子產品的電池效能。

據悉，JDI正與多家客戶商議中，預定新的省電面板將從2024年量產。不過，因同業競爭激烈，以及新產品紛紛轉向非JDI強項的OLED螢幕。所以，JDI經營並不輕鬆。

以2021財年來說，JDI虧損估113億日圓左右，約9300萬美元。另外，供應鏈供貨不穩定下，受困於關鍵零組件短缺，JDI也不得不限制產能。

JDI指出，自己新開發的背板，功耗較傳統相比大大少掉40%。同時，不會傷及高清螢幕的解析度，適用於虛擬實境電子裝置。JDI預估，藉著新的顯示器可望在未來5年內，年年銷售量貢獻度達500億日圓，約4.11億美元。

JDI來頭不小，是整合索尼、東芝、日立以及Panasonic這4家日本科技大廠資源，在2012年成立的中小型顯示器製造商，產品線擴及智慧手機以及汽車等。同時，規模為世界最大。另外，JDI也是蘋果iPhone手機螢幕主要全球供應商之一。